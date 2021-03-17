- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun’da dere kenarında 20 gün mahsur kalan köpek kurtarıldı
Samsun’da dere kenarında 20 gün mahsur kalan köpek kurtarıldı
Suların yükselmesi ile dere kenarında 20 gün mahsur kalan köpek, belediye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.
- İHA
- 17.03.2021 - 17:06
- Güncelleme : 17.03.2021 - 17:13
Samsun’un Yakakent ilçesinin Recep köy Fındıkçılar mevkisinde bir köpek, yaklaşık 20 gün boyunca dere kenarında mahsur kaldı.
Köpeği kurtarmak için bölgeye gelen belediye ekipleri seferber oldu.
SU DEBİSİ YÜKSELDİ
Kurtarma çalışmalarına iş makineleri de katıldı. Yoğun kar yağısının ardından yükselen su debisi nedeni ile çaresiz kalan köpek bulunduğu yerden alındı.
BARINAĞA BIRAKILDI
Kurtarılan köpek, sağlık kontrolleri için veteriner hekimlere teslim edildi.
Sağlık durunun iyi olduğu öğrenilen köpek, tüm kontrollerinin ardından barınağa bırakıldı.