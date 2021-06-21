Samsun’da doğalgaz ile çalışan fırın 1 ayda 2 kez patladı

Samsun’da doğalgaz ile çalışan fırın 1 ayda 2 kez patladı

Doğalgaz ile çalışan fırın, çakmağın çakılması ile patladı. Alevler içinde kalan iş yeri sahibi, ölümden döndü.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Şehitler Sokak'ta bulunan bir pide ve kebap salonunda, iş yeri sahibi Halil Öztürk (41), doğalgaz ile çalışan fırının kapağını açtı.

İçeride biriken gaz, çakmağın çakılması ile bomba gibi patladı.

4 çocuk babası Öztürk, alevler içinde kaldı.

Bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tedavi altına alındı.

Ölümden dönen Öztürk, çocukluğundan beri lokantalarda çalıştığını ve 2 ay önce kendisine iş yeri açtığını söyledi.

“İYİ FIRIN HİÇBİR ŞEY OLMAZ DEDİLER”

Halil Öztürk, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Sabah geldim. Fırının gazını açtım. Çakmağı çakınca bomba gibi patladı. Bir hafta önce de yine patlama oldu. Fırını yapanlar, 'bakanlık izni ile yapıldı. İyi fırın hiçbir şey olmaz' dediler. İki seferdir aynı şeyi yaşıyorum. Geçen haftaki patlamada da yaralandım. Tam iyileştim yine patlama oldu.”

Samsun’da doğal gaz ile çalışan fırın 1 ayda 2 kez patladı VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İncelemeler yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.