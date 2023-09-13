Samsun'da doktoru rehin alan şüpheli yakalandı Eşinin ölümünden ceza alan Doktor Mustafa Erdem'i silah zoruyla kaçıran G. Eriş, polis ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler doktoru yara almadan kurtarırken G. Eriş gözaltına alındı.

İHA

Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatı olan Çiğdem Eriş, aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dr. Mustafa Erdem, 29 yaşındaki Çiğdem Eriş ile ilgili davada kusurlu bulundu.

Doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu hapis cezası 15 bin TL para cezasına çevrildi.

Çiğdem Eriş'in eşi G. Eriş, eşinin ölümünden ceza alan Doktor Mustafa Erdem'in peşine düştü.

Doktoru silah zoruyla kaçırdı

Mustafa Erdem, bugün nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde G. Eriş tarafından silah zoruyla kaçırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis alarma geçti. Ekipler, doktora ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobilin peşine düştü.

Polis aracı durdurdu

Araç, Ankara yolunda polis tarafından önü kesilerek durduruldu. Doktor herhangi bir yara olmadan polis tarafından 15 dakika içinde kurtarılırken, G. Eriş ise yaya olarak kaçtı. Şahıs kaçarken de üzerinde bulunan tabancayı düşürdü.

1.5 saatlik çalışmayla yakalandı

Polis, şahsı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. G. Eriş, polisin 1,5 saatlik çalışması Atakum ilçesi Balaç mevkiinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)