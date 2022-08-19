Samsun’da drenaj kuyusuna inerek hayatını kaybeden kardeşlerinin peşinden inen 2 kardeş de olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, 40 yaşındaki Osman Turan, 39 yaşındaki Sadi Turan ve 24 yaşındaki Enes Turan kendilerine ait şeker pancarı tarlasında çalışırken, küçük kardeşleri Enes Turan yanlarından ayrılarak gezmeye gideceğini söyledi.

Havanın kararmasına rağmen Enes Turan’dan haber alamayan kardeşleri, babası ve yakınları ile onu aramaya çıktı.

Evlerine uzak bir yerde DSİ’ye ait sulama drenajının önünde Enes’in motosikletini fark eden aile fertleri etrafta arama yaptı.

Kuyuya giren çıkamadı

Kardeşlerden biri, Enes Turan’ın vanayı açmak için drenaj kuyusuna girmiş olabileceğini düşündü. Osman Turan ve Sadi Turan peş peşe kuyuya girdi. 3 kardeş girdikleri kuyudan çıkamadı. Kardeşler burada zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Aile fertleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerinde ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyudaki kardeşlerin cesetleri çıkartılırken gazdan etkilenen itfaiye eri de hastanelik oldu.

Kardeşlerin cesetleri peş peşe kuyudan çıkartılarak otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun'da drenaj kuyusuna inen 3 kardeş öldü VİDEO



"Dördüncü kardeş de inecekti"

İHA'ya konuşan ölen kardeşlerin akrabası Hüseyin Turan, "En küçük olan Enes girmiş. Gazdan etkilendiği için çıkamamış. Akşam kardeşleri aramaya çıkınca motosikletini buruda bulmuşlar. Kuyuya indiğini tahmin etmişler. Kardeşlerden biri kuyuya inince o da bayılmış. Öbürü derken, kardeşlerden dördüncüsü de inecekmiş onu salmamışlar. İyi ki de salmamışlar. O da ölebilirdi. Burada büyük bir gaz yoğunluğu var. O da zaten hissediliyor. Şu anda benim ellerimde deterjanla yıkamama rağmen hale koku var. Cesetleri çıkarmak için aşağı ip sallandırdık. İtfaiyeci indi. Osman’ı iple bağladı, çıkardı. Bu sefer itfaiyeci de bayıldı. Onu ambulansa aldılar. Sonuncusunu çıkarmak için ’benim kardeşim ne olursa olsun ben ineceğim’ dedi. Ona burada oksijen tüpü takıldı, eline ip bağlandı aşağı salındı. Üçüncüyü de kardeşim çıkardı." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.