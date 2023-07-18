DHA
Korkunç kaza, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı…
Ahmet G.’nin kontrolünü yitirdiği 34 KL 5748 plakalı kamyon, Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi’nde yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantar dubaya çarptı.
Ağır yaralandı
Kırılan dubanın parçası fırlayıp kaldırımda yürüyen 52 yaşındaki Serkan İmamoğlu’nun başına isabet etti.
İmamoğlu, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İmamoğlu, tedaviye alındı.
Dehşet anı kamerada
Kamyon şoförü Ahmet G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Dehşete düşüren olay, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.