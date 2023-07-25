Samsun'da düğün konvoyuna ateş eden 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde komşusunun düğününe katılan 27 yaşındaki E.Ş. ile 24 yaşındaki kardeşi U.Ş. burada alkol içme konusu iddiasıyla çıkan tartışmada darp edildi.
Düğün dönüşü konvoya ateş açtılar
Düğün salonundan Kafidekale Mahallesi'ndeki evlerine gelen kardeşler, komşusu olan damat tarafının düğün konvoyuna tabanca ve tüfekle ateş açtı.
Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar düğüne katılan N.Y. (60) ve G.Y. (50) adlı kadına isabet edip yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. E.S. ve U.S. adlı kardeşler polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklandılar
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgulanmaları tamamlanan kardeşler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.