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Samsun'da düğünde karşılaştığı ablasının burnunu kırdı

Samsun'da düğünde karşılaştığı ablasının burnunu kırdı İlkadım ilçesinde 7 yıldır konuşmadığı ve bir yakınının düğününde karşılaştığı ablasına "Sen ne hakla bu düğüne geldin" diye kafa atarak burnunu kıran şahıs gözaltına alındı.