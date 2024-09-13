Samsun'da düğünde karşılaştığı ablasının burnunu kırdı

İHA
Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Fuariçi'ndeki bir düğün salonu önünde 41 yaşındaki M.G. adlı şahıs, 7 yıldır konuşmadıkları ablası H.P. ile düğün salonu önünde karşılaştı.
Ablasına "Sen ne hakla bu düğüne geldin" diye kafa atan M.G., H.P.'nin burnunu kırıp yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden kaçan M.G., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış