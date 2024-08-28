Samsun'da düğünlerde uygulanan gelenek dikkati çekti Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Çetinkaya Köprüsü'ne gelen evli çiftler dilek tutup, suya taş atmadan düğün salonuna gitmiyor.

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İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde düğünlerde ilginç bir gelenek uygulanıyor.

Çetinkaya Köprüsü'nden geçmek için sıraya giren gelin ve damatlar, köprüden geçerek dua ediyor ve taş atıyor.

Gelin ve damadın köprüden geçerek suya taş atma geleneği, Samsun'un Bafra ilçesinde yıllardır da devam ediyor.

"BAFRA'YA DAMAT OLDUK, ADETİ YERİNE GETİRDİK"

Geleneği yaşatan Merve ve Turgut Çifti de dilek tutup, Kızılırmak Nehri'ne taş atıp davul-zurnanın çaldığı "Köprüden geçti gelin" türküsü ile köprüden geçti.

Dilek tutup Kızılırmak Nehri'ne taş atan gelin adayı Merve Tüfekçidere, "Bafra'mızın geleneği olan bu adeti yaptığımız için mutluyum. Köprüden geçiyoruz, her genç kızın hayali, mutluyuz.” dedi. Tokatlı polis memuru Turgut İşeri ise “Bafra'ya damat olduk ve köprünün adetini yerine getirdik.” diye konuştu. Köprüden geçen çift, araç konvoyuyla düğün salonunun yolunu tuttu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)