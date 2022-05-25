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    Samsun'da dükkanı kül eden molotoflu saldırı kamerada

    Bafra ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen ikili, dükkana molotofkokteyli attı. Tutuklanan ikilinin saldırı görüntüleri ise kameralara yansıdı.
    • 25.05.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 11:01
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    Samsun'da dükkanı kül eden molotoflu saldırı kamerada

    Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Mayıs gecesi, bir iş yeri alevlere teslim oldu.

    Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle iş yerinde hasar yaşandı.

    Dükkana molotof attılar

    DHA'nın aktarımına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, iş yerine molotofkokteyli atıldığı belirlendi.

    2 saldırgan tutuklandı

    İş yerine saldıran kişilerin M.E. ve K.B. isimli şahıslar olduğu belirlenirken, ekipler yakalama çalışması başlattı.

    Gözaltına alınan ikili, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Samsun'da dükkanı kül eden molotoflu saldırı kamerada VİDEO

    O anlar kamerada

    Saldırının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şüphelinin iş yeri önüne gelerek, saldırıyı düzenledikleri anlar yer aldı.

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    Samsun da dükkanı kül eden molotoflu saldırı kamerada #2

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    Samsun da dükkanı kül eden molotoflu saldırı kamerada #4

    Samsun da dükkanı kül eden molotoflu saldırı kamerada #5

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