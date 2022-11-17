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Samsun'da durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun'da durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

Polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 10 tabanca, 5 şarjör, 102 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.