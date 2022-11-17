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    Samsun'da durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

    Polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 10 tabanca, 5 şarjör, 102 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 17.11.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 10:35
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    Samsun'da durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı

    Samsun'da motosikletle devriye atan Yunus polisleri, şüphelendikleri 55 AAK 869 plakalı minibüsü, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde durdurdu.

    Minibüste yapılan aramada 10 tabanca, namlu, dipçik, 5 şarjör, 102 mermi ve kavanozda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

    El konulan silahlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    2 kişi gözaltına alındı

    Minibüsteki R.A. ve A.V.K., gözaltına alındı. R.A.'nın, 'yağma' suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

    Şüphelilerin sorgusu sürüyor

    DHA'nın haberine göre şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Samsun da durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı #1

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