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- Samsun'da durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
Samsun'da durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi: 2 gözaltı
Polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 10 tabanca, 5 şarjör, 102 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 17.11.2022 - 10:25
- Güncelleme : 17.11.2022 - 10:35
Samsun'da motosikletle devriye atan Yunus polisleri, şüphelendikleri 55 AAK 869 plakalı minibüsü, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde durdurdu.
Minibüste yapılan aramada 10 tabanca, namlu, dipçik, 5 şarjör, 102 mermi ve kavanozda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
El konulan silahlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
2 kişi gözaltına alındı
Minibüsteki R.A. ve A.V.K., gözaltına alındı. R.A.'nın, 'yağma' suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı öğrenildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor
DHA'nın haberine göre şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor.