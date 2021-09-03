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    Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı

    Husumetli oldukları kişinin eğlence mekanına gelen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, kurşunların hedefi oldu. Karakurt ve Aydenk hayatını kaybederken, mekanı kundaklayan 2 kişi ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 15:04
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    Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı

    Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Kaan Aydenk ve 28 yaşındaki Serdar Karakurt, husumetli oldukları 29 yaşındaki Yaşar Mertoğlu'nun çalıştığı eğlence mekanına geldi.

    İçeri girmek için kapıdaki görevliyi darbeden ardından Mertoğlu'na saldıran şahıslar, vuruldu.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydenk ve Karakurt kurtarılamadı.

    Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı VİDEO

    EĞLENCE MEKANINA KUNDAKLAMA

    Gözaltına alınan Yaşar Mertoğlu, mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kapatılan ve bugün yeniden açılışı yapılacağı duyurulan eğlence merkezinde, önceki gece saatlerinde yangın çıktı.

    İhbar üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, eğlence mekanı kullanılmaz hale geldi.

    Samsun da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı #1

    2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Soruşturma başlatan ekipler, mekanın kundakladığını belirledi.

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren Samet İ.Ş. ile Ömer B.D.'yi Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

    2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Samsun da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı #2

    Samsun da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı #3

    Samsun da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı #4

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