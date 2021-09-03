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Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı

Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı

Husumetli oldukları kişinin eğlence mekanına gelen Kaan Aydenk ve Serdar Karakurt, kurşunların hedefi oldu. Karakurt ve Aydenk hayatını kaybederken, mekanı kundaklayan 2 kişi ise gözaltına alındı.