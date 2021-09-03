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- Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı
Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı
- DHA
- 03.09.2021 - 14:51
- Güncelleme : 03.09.2021 - 15:04
Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Kaan Aydenk ve 28 yaşındaki Serdar Karakurt, husumetli oldukları 29 yaşındaki Yaşar Mertoğlu'nun çalıştığı eğlence mekanına geldi.
İçeri girmek için kapıdaki görevliyi darbeden ardından Mertoğlu'na saldıran şahıslar, vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydenk ve Karakurt kurtarılamadı.
Samsun'da eğlence mekanını kundaklayan şahıslar yakalandı VİDEO
EĞLENCE MEKANINA KUNDAKLAMA
Gözaltına alınan Yaşar Mertoğlu, mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kapatılan ve bugün yeniden açılışı yapılacağı duyurulan eğlence merkezinde, önceki gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, eğlence mekanı kullanılmaz hale geldi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Soruşturma başlatan ekipler, mekanın kundakladığını belirledi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren Samet İ.Ş. ile Ömer B.D.'yi Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.