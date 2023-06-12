Samsun'da ehliyet sınavına kameralı kopya düzeneği ile girdi, yakalandı Ehliyet sınavına giren bir kişinin üzerinden kameralı kopya düzeneği çıktı. Polis düzeneği organize eden çeteyi bulurken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA Samsun’un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi’nde ehliyet sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili hemen inceleme başlattı. Çete bulundu Şahsın üst aramasında kameralı Wi-Fi düzeneği bulunması üzerine ekipleri, bu işi organize edenlerin peşine düştü. Bu kapsamda tespit edilen şüphelilerin Bafra ilçesindeki ikamet ve araçlarında arama yapıldı. Yasal işlem başlatıldı Aramalarda kulaklık, kamera sistemi ve Wi-Fi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından yasal işlem başlatıldı.