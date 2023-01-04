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    Samsun'da emlakçı ve eşinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişme

    Silahlı saldırıda hayatını kaybeden emlakçı Yusuf Taflan ve resmi olarak boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Fatma Özenç'in ölümüyle ilgili, 14 ay sonra bir kişi daha tutuklandı.
    • 04.01.2023 - 18:37
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    Samsun'da emlakçı ve eşinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişme

    Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kapaklı Mahallesi'nde, 26 Eylül 2021 tarihinde, emlakçı Yusuf Taflan (65), akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

    Yusuf Taflan ve 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59), tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

    Emlakçı ve eşi öldü

    Yusuf Taflan ile resmi olarak boşanıp birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Fatma Özenç, hayatlarını kaybetti.

    Şüpheliler cezaevine gönderildi

    Olayla ilgili gözaltına alınan Bahadır T. (25) ve babası Aydın T. (44), çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun da emlakçı ve eşinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişme #1

    Yeniden gözaltına alındı

    Olay sonrası savcılık tarafından serbest bırakılan Recep T. (40), olayda tüfek kullandığı iddiasıyla yeni delillerin elde edilmesi üzerine 14 ay sonra soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

    "Tekerin arkasına saklandım"

    İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep T., "Olay yerine giderken yanımda herhangi bir silah taşımadım. Traktör ile Yusuf'un evinin oraya geldik. Bir el tüfek sesi duydum. Bahadır traktörden düştü. Daha sonra Bahadır bir el ateş etti. Bir el daha tüfek sesi gelince ben traktörden atladım. Tekerin arkasına saklandım. Aydın traktörün üzerinde kaldı. Bu sırada ben tekerin arkasına saklanırken 2 ayrı tabanca sesi, 2 el de tüfek sesi duydum.

    Kafamı kaldıramadığımdan kimin kime ateş ettiğini görmedim. Aydın 'traktöre geçin' diye bağırınca Bahadır ile birlikte traktöre bindik ve eve gittik. Ben olay sırasında elime tüfek veya silah almadım. Benim sadece bir tüfeğim vardır. Bu tüfeğimi de sekiz yıldır kullanıyorum. Evde duruyordu. Tetiği arızalıydı." diye hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

    Cezaevine gönderildi

    İHA'nın haberine göre; nöbetçi mahkemeye ifade veren Recep T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun da emlakçı ve eşinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişme #2

    Samsun da emlakçı ve eşinin öldürüldüğü olayla ilgili yeni gelişme #3


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