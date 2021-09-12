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- Samsun'da emniyet kemeri takarken şarampole uçtu
Samsun'da emniyet kemeri takarken şarampole uçtu
Emniyet kemerini takmak istediği esnada kaza yapan sürücü, şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 12.09.2021 - 17:17
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi Merkez Sokak'ta Şaban C. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsü emniyet kemerini taktığı sırada kontrolden çıktı.
2 YARALI
Savrulan otomobil, düştüğü şarampolde ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanındaki Samet C. (29) ile Serkan A. (31) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.