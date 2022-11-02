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- Samsun'da epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı
Samsun'da epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı
Çarşamba ilçesinde devriye gezen ekipler, bir annenin feryadına koştu. Polis memuru, kadının epilepsi geçiren kızına müdahale etti. Ölümden dönen kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
- 02.11.2022 - 09:23
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kadının çığlığını duyunca harekete geçti.
Ekipler, panik içerisinde "yardım edin" diye bağıran kadının peşinden gitti.
Epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı
Ekipte görevli trafik polisi Yasin Yaylacı yolun kenarındaki park halindeki otomobilinin içindeki babasının kucağında epilepsi nöbeti geçirip nefes alamayan 15 yaşındaki Sümeyya N.A.'ya yardım etti.
Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı
Polis memuru Yaylacı, araçtan dışarı çıkarttığı çocuğa daha önce gittiği ilk yardım kursunda öğrendiği "Heimlich manevrası"nı uygulayarak nefes almasını sağlayıp ölümden kurtardı.
Kendine gelen kız çocuğu trafik polisleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.