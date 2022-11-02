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    Samsun'da epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı

    Çarşamba ilçesinde devriye gezen ekipler, bir annenin feryadına koştu. Polis memuru, kadının epilepsi geçiren kızına müdahale etti. Ölümden dönen kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
    • 02.11.2022 - 09:23
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    Samsun'da epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kadının çığlığını duyunca harekete geçti.

    Ekipler, panik içerisinde "yardım edin" diye bağıran kadının peşinden gitti.

    Epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı

    Ekipte görevli trafik polisi Yasin Yaylacı yolun kenarındaki park halindeki otomobilinin içindeki babasının kucağında epilepsi nöbeti geçirip nefes alamayan 15 yaşındaki Sümeyya N.A.'ya yardım etti.

    Samsun da epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı #1

    Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

    Polis memuru Yaylacı, araçtan dışarı çıkarttığı çocuğa daha önce gittiği ilk yardım kursunda öğrendiği "Heimlich manevrası"nı uygulayarak nefes almasını sağlayıp ölümden kurtardı.

    Kendine gelen kız çocuğu trafik polisleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Samsun da epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı #2

    Samsun da epilepsi geçiren çocuğu polis kurtardı #3


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