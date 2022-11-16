Samsun'da epilepsi nöbeti geçiren kızın yardımına polis koştu

Otomobil içinde bir anda epilepsi nöbeti geçiren 15 yaşındaki kız nefes alamadı. Kız çocuğunun yardımına koşan polis memuru, "Heimlich manevrası" ile kızı ölümden döndürdü.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık civarında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevinde olduğu esnada bir kadının yola doğru koşarak panik içinde "Yardım edin" diye feryat ettiğini duydu.

Devriye ekibinde görevli trafik polisi Yasin Yaylacı, yolun kenarındaki park halindeki otomobilinin içindeki babasının kucağında epilepsi nöbeti geçirip, nefes alamayan 15 yaşındaki Sümeyye N.A.'nın imdadına koştu.

Heimlich manevrası sayesinde ölümden döndü

Polis memuru Yaylacı, araçtan dışarı çıkarttığı çocuğa daha önce gittiği ilk yardım kursunda öğrendiği "Heimlich manevrası"nı uygulayarak nefes almasını sağlayıp ölümden kurtardı.

Yasin Yaylacı, ilk yardım hareketinden sonra nefes alan ve kendine gelen kız çocuğunu sağlık ekiplerine teslim etti.





Ayın polisi seçildi

Kız çocuğunu hayata kavuşturan Yasin Yaylacı, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal tarafından Samsun'da ayın polisi seçildi.

İHA'nın haberine göre, polis memuru Yasin Yaylacı'nın göstermiş olduğu davranıştan dolayı fotoğrafı, Samsun Emniyet Müdürlüğü lobisinde bulunan ayın polisi panosuna asıldı.



