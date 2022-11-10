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Samsun'da erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadın, balkondan kurtarıldı

Samsun'da erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadın, balkondan kurtarıldı

Erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen Songül Y. isimli kadın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yakınlarının evine yerleştirilen kadın, erkek arkadaşından şikayetçi oldu.