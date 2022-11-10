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- Samsun'da erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadın, balkondan kurtarıldı
Samsun'da erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadın, balkondan kurtarıldı
Erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen Songül Y. isimli kadın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yakınlarının evine yerleştirilen kadın, erkek arkadaşından şikayetçi oldu.
- 10.11.2022 - 11:27
- Güncelleme : 10.11.2022 - 11:42
Samsun’da, dün saat 21.00 sıralarında erkek arkadaşı H.O. (28) tarafından Reşadiye Mahallesi Oğuz Sokak'taki eve kilitlenen Songül Y. (38), balkona çıkıp yardım istedi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Balkondan itfaiye merdiveni ile alındı
DHA’nın haberine göre; itfaiye merdiveni ile 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan indirilen Songül Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Samsun'da erkek arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadın, balkondan kurtarıldı VİDEO
Erkek arkadaşından şikayetçi oldu
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, yakınlarının evine yerleştirildi.
Songül Y., kendisini daireye kilitleyen erkek arkadaşı H.O.'dan şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.