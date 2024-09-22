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Samsun'da erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı

Samsun'da erkek arkadaşıyla kavga eden genci bıçakladı Samsun’da genç bir kadın, erkek arkadaşıyla kavga eden genci karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.