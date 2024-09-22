İHA
Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yaşanan olayda, Balıkesir'de yaşayan S.N.A.(23) adlı kadın gezmek için Samsun'a geldi.
S.N.A. erkek arkadaşı E.B. ile buluşup gezerken sokakta D.A.(24) ile karşılaştılar.
SOKAKTA KARŞILAŞINCA KAVGA ÇIKTI
E.B. ile D.A. arasında kavga çıktı.
Bu sırada araya giren S.N.A., erkek arkadaşıyla kavga eden D.A.'yı karnından bıçakladı.
ARAYA GİRDİ: BIÇAKLANDI
Ağır yaralanan D.A. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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