Samsun'da eşi ile tartışan kadın gardıropta cansız bulundu Eşiyle kavga sonrası gardıropta asılı bulunan kadın akrabasının müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İHA

Samsun'un Terme ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, eşi Halis Ç. ile aralarında tartışma geçen 1 çocuk annesi Hayriye Ç. (43), diğer odaya geçti.

Üst katta oturan akrabası Nurten Ç. ise olayı duyup kontrol etmek için alt kata inerek kapının zilini çaldı.

Kapıyı açan olmayınca daha sonra Hayriye Ç.'yi telefonla arayan Nurten Ç., kadının telefonuna cevap vermemesi üzerine ısrarla kapı zilini çalıp kapıyı yumruklamaya devam etti.

Gardıropta asılı bulundu

Uykulu bir halde evin kapısını açan Halis Ç.'ye Hayriye'yi soran Nurten Ç., Hayriye'nin evde olduğunu, kendisinin ise yan odada uyuduğunu söylemesi üzerine eve girip kontrol ettiğinde, Hayriye Ç.'yi yatak odasında gardıropta iple asılı buldu.

Nurten Ç. bıçak yardımıyla ipi kesti ancak Hayriye Ç.'yi kurtaramadı. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Eve giden sağlık ekipleri Hayriye Ç.'nin hayatını kaybettiği tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.