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    Samsun'da eşini bıçakla tehdit eden şahsa gözaltı

    Boşanma aşamasındaki karısının boğazına bıçak dayayarak darbedip boynundaki altını alan M.Ç., şikayet üzerine polis ekiplerince yakalandı.
    • İHA
    • 17.02.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 13:01
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    Samsun'da eşini bıçakla tehdit eden şahsa gözaltı

    Samsun'da yaşayan ve boşanma kararı alan S.Ç.-M.Ç. çifti, Atakum ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde konuşmak için bir araya geldi.

    İddiaya göre M.Ç., karısı S.Ç.'nin boynuna bıçak dayayıp, iple bağlı olan çeyrek altınlı kolyeyi aldı. Ardından ise kadının banka hesabındaki parasını almaya çalışıp, darbetti.

    GÖZALTINA ALINDI

    M.Ç. olay sonrası ortadan kaybolurken, S.Ç. durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına alındı.

    Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

    Samsun'da eşini bıçakla tehdit eden şahsa gözaltı VİDEO

    Samsun da eşini bıçakla tehdit eden şahsa gözaltı #1


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