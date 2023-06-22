Samsun'da eşi bıçakladı! Talihsiz kadın hastanelik oldu Samsun'da kocasını yaralayan kadın, aynı bıçakla kocası tarafından yaralandı. İki yerinden bıçaklanan ve hastanelik olan kadın, tedavi altına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. 4 yıllık evli 1 çocuk annesi A.B.K. ve eşi arasında tartışma çıktı. Genç kadın, tartışma sırasında boğazını sıkan kocasını bıçakla yaraladı. Kendisini korumak için kocasını hafif şekilde yaralayan genç kadın, aynı durumla baş başa kaldı. Kendisini korumak isterken hastanelik oldu Karısının elinden bıçağı alan B.K., eşini 2 yerinden bıçakladı. Her iki baldırından yaralanan ve ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Tekkeköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.