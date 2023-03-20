Samsun'da eşini öldürdü! Sarhoştum diyerek savunma yaptı

Samsun'un Alaçam ilçesinde karı-koca arasında yaşanan tartışmada kan aktı..
Geçen yıl eylül ayında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 47 yaşındaki Mehmet Dursun, ailevi nedenlerle tartıştı.
Mehmet Dursun, 46 yaşındaki eşi 5 çocuk annesi Havva Dursun'u tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Kadın hayatını kaybetti
Hastaneye kaldırılan Havva Dursun, hayatını kaybetti.
Koca tutuklandı
Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Dursun ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mehmet Dursun hakkında Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
"Silahı boldur boşalt yapıyordum"
Davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan Dursun, "Sarhoştum, silahı boldur boşalt yapıyordum. Yanlışlıkla vurdum." dedi.
Müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklu sanık, eşe karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.