Samsun'da eşini öldüren mühendise ağırlaştırılmış müebbet

Öğretmen eşi Mihrican Ekmenci'yi boğazından bıçaklayıp öldüren Oğuz Ekmenci, tutuklu yargıladığı duruşmada indirim hükümleri uygulanmadan ceza aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi'nde 14 Şubat 2021 günü, elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci ile öğretmen eşi Mihrican Ekmenci arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra ise Oğuz Ekmenci, iki çocuk annesi eşini boğazından bıçakladı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Olayın ardından ailesinin evine giderek durumu anlatan Oğuz Ekmenci, ailesinin ısrarı ile polisi aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Oğuz Ekmenci ise tutuklandı.

"ONA TOZ DEĞDİRMEZDİM, CİNNET GEÇİRDİM"

Tutuklu sanık Oğuz Ekmenci hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ekmenci, hakkındaki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Oğuz Ekmenci, "Ben eşimi çok seviyordum. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Diğer yarımı kaybettim. Ona toz değmesine izin vermezdim. Bir anlık cinnet geçirdim." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, indirim uygulamadığı Ekmenci’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamada bulunan Mihrican Ekmenci'nin ailesinin avukatlarından Anıl Demir, "Bu karar bizleri caydırıcılık açısından memnun etti. Eşe karşı öldürmeden bu cezayı aldı. Tasarlayarak öldürmeden de ceza almasını bekliyorduk. Bu sebeple istinaf talebinde bulunacağız. Toplumu umutlandırıcı bir karar olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"CEZANIN ARTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Davayı takip eden diğer avukat Esra Nur Saraçoğulları Özbey de, cinayet suçunun tasarlayarak kasten öldürmek olduğunu savunarak, "Kararda herhangi bir indirim uygulanmadan bu doğrultuda çıktı. Bu bizim için emsal ve güzel bir karar. Çünkü kadın cinayetleri davalarında buradan alınacak her bir karar kadın cinayetlerinin önüne geçecek veya cinayet işleyecek kişileri korkutan kararlar oluyor. Ama tabii ki işin içinde tasarlayarak da öldürme vardı. Ancak tasarlayarak öldürmeden herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Bu nedenle üst mahkemeye başvuruda bulunacağız. Bu kararın bozulmaması ve tasarlayarak cinayette eklenerek cezanın artırılmasını istiyoruz." ifadelerinde bulundu.