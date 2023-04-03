Samsun'da eşini sırtından bıçaklayan koca tutuklandı Tartıştığı eşini sırtından bıçaklayan, sonrasında da 5 yaşındaki kızını alıp kaçan koca, yakalandı. İlk ifadesinde “Eşim eşyaları kesiyordu, ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım” diyen koca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Samsun'un Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Murat D., ailevi sorunlardan dolayı tartıştığı 6 yıllık 32 yaşındaki eşi Yasemin D.'yi sırtından bıçakladı. 3 bıçak darbesi alan 1 çocuk annesi kadın, ağır yaralandı. Durumu kritik Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tedavi altına alındı. Yasemin D.'nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Kızını alıp kaçacaktı, yakalandı Öte yandan eşini bıçakladıktan sonra yanına 5 yaşındaki kızı A.D.'yi alıp aracıyla Ordu'nun Ünye ilçesine kaçmaya çalışan cani koca ise Samsun’da kovalamaca sonucu yakalandı. “Eşim eşyaları kesiyordu" Murat D.’nin ilk ifadesinde, “Eşim eşyaları kesiyordu. Ben de elinden bıçağı alıp, onu yaraladım.” dediği öğrenildi. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Kavak Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklandı Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.