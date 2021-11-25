Samsun’da eşini ve kızını koronadan kaybeden kadın, yoğun bakıma alındı

Hemşire olarak çalışan kızını ve eşini koronavirüsten kaybeden 64 yaşındaki Şaziye Taş, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan kadın, yoğun bakıma alındı.

Samsun’da, Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ (42), koronavirüs nedeniyle 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.

Kızının cenazesinde "Bekle beni kızım, ben de geliyorum." diyen baba Burhan (68) ile anne Şaziye Taş (64) da geçen hafta koronavirüse yakalandı.

BABA YAŞAMINI YİTİRDİ

2 doz aşı olduğu belirtilen Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım'da yaşamını yitirdi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Cenaze namazının ardından Taş, asri mezarlıkta, kızının mezarının yanında toprağa verildi.

Eşi gibi 2 doz aşı olan Şaziye Taş da Bafra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Taş, yaşam savaşı veriyor.