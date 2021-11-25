Euro
13.6109
2.11%
Dolar
12.1135
1.9%
Altın
700.92
2.54%
Borsa
1.83
0.98%
Bitcoin
703.659
-3.98%
BTXN Coin
37.01
45.13%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Samsun’da eşini ve kızını koronadan kaybeden kadın, yoğun bakıma alındı

    Hemşire olarak çalışan kızını ve eşini koronavirüsten kaybeden 64 yaşındaki Şaziye Taş, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan kadın, yoğun bakıma alındı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da eşini ve kızını koronadan kaybeden kadın, yoğun bakıma alındı

    Samsun’da, Bafra Devlet Hastanesi'nde görev yapan 2 çocuk annesi hemşire Meral Arbağ (42), koronavirüs nedeniyle 18 Aralık 2020'de hayatını kaybetti.

    Kızının cenazesinde "Bekle beni kızım, ben de geliyorum." diyen baba Burhan (68) ile anne Şaziye Taş (64) da geçen hafta koronavirüse yakalandı.

    BABA YAŞAMINI YİTİRDİ

    2 doz aşı olduğu belirtilen Burhan Taş, tedavi gördüğü hastanede 20 Kasım'da yaşamını yitirdi.

    Samsun’da eşini ve kızını koronadan kaybeden kadın, yoğun bakıma alındı #1

    YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

    Cenaze namazının ardından Taş, asri mezarlıkta, kızının mezarının yanında toprağa verildi.

    Eşi gibi 2 doz aşı olan Şaziye Taş da Bafra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tutulan Taş, yaşam savaşı veriyor.

    Samsun’da eşini ve kızını koronadan kaybeden kadın, yoğun bakıma alındı #2

    Samsun’da eşini ve kızını koronadan kaybeden kadın, yoğun bakıma alındı #3

    Samsun’da eşini ve kızını koronadan kaybeden kadın, yoğun bakıma alındı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir