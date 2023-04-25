Samsun'da eşiyle mesajlaştığı gerekçesiyle akrabasına kurşun yağdırdı: Cinayet anı Bir kişinin, eşiyle mesajlaştığı gerekçesiyle aralarında husumet bulunan akrabasını kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

Kan donduran cinayet, Samsun’da işlendi…

Murat K., eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan 33 yaşındaki akrabası İbrahim K.’ye Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan dönerci dükkanı önünde kurşun yağdırdı.

Hastanede can verdi, katili kaçtı

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan İbrahim K., kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Murat K. ise olaydan sonra kaçtı.

Dehşete düşüren cinayet kamerada

Ölen İbrahim K.’nin yakınlarının, Murat K.'nin eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden olayın meydana gelmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Cinayetin dehşete düşüren görüntüleri de ortaya çıktı.

Kafasına da sıktı

Görüntülerde dönerci dükkanının önünde bir kişi ile yürüyen İbrahim K.’ye yaklaşan Murat K.’nin, silahı doğrultarak ateş ettiği, araya giren şahsın engellemesine rağmen eylemini sürdürdüğü, yere düşen İbrahim K.’nin kafasına kurşun sıktığı anlar yer aldı.

Olaydan sonra gözaltına alınan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.