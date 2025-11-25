Abone ol: Google News

Samsun'da eski sevgilisi tarafından darbedildi

Atakum ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Belinay Ceren M., eski erkek arkadaşı 26 yaşındaki B.C.K isimli şahıs tarafından darbedildiğini söyledi ve fotoğraflarını yayınladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 13:27
Samsun'da eski sevgilisi tarafından darbedildi
  • Belinay Ceren M., eski erkek arkadaşı B.C.K. tarafından darbedildiğini iddia edip fotoğraflarını paylaştı.
  • Samsun'da yaşanan olay sonrası her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu ve serbest bırakıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda Belinay Ceren M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K. ile onun kız arkadaşı C.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu.

B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, “Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim” ifadelerine yer verdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

3. Sayfa Haberleri