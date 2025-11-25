Samsun'da eski sevgilisi tarafından darbedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda Belinay Ceren M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K. ile onun kız arkadaşı C.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu.

B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"TUZAĞA DÜŞÜRDÜ"

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, “Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim” ifadelerine yer verdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.