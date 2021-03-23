Samsun'da evde kumar oynayan 6 şüpheliye gözaltı

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 6 kişiye, toplam 12 bin lira ceza kesildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Apartmana savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, birinci kattaki dairede masalar kurulduğu ve üzerinde oyun kartları olduğunu gördü.

6 KİŞİ ÇATIDA YAKALANDI

Çatı katına çıkan ekipler, burada 6 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada ise 5 liralık banknota sarılmış bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G, N.A, B.O, O.B. ve E.K, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

12 BİN TL CEZA

Kumar oynanmasına yer temin ettiği iddiasıyla ise E.K. (50) hakkında da adli işlem başlatıldı. Salgın nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal edip kumar oynayan 6 kişiye, toplam 12 bin lira para cezası uygulandı.