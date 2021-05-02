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    Samsun'da evi yanan şahıs ortadan kayboldu

    Yangın sırasında evde bulunan E.C., "Ben yakmadım" diyerek olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 14:23
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    Samsun'da evi yanan şahıs ortadan kayboldu

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, eşinden ayrı yaşadığı ve kiracı olduğu belirlenen E.C., kaçtı.

    KOMŞULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

    Alevler evi sararken, yangın sırasında evde bulunan E.C.'nin "Ben yakmadım" diyerek evden kaçtığı ileri sürüldü.

    Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    Evleri yangında zarar gören komşular polise şikayette bulundu. Polis yangın yerinden kaçan E.C.'yi bulmaya çalışıyor.

    Samsun'da evi yanan şahıs ortadan kayboldu VİDEO


    Samsun da evi yanan şahıs ortadan kayboldu #1

    Samsun da evi yanan şahıs ortadan kayboldu #2

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