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- Samsun'da feci kaza: Otomobil paramparça oldu
Samsun'da feci kaza: Otomobil paramparça oldu
Yoldan çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada paramparça olan aracın kadın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı.
- İHA
- 13.12.2021 - 11:13
Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Alev Zeynep Gürel idaresindeki 72 AZ 242 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü refüjden karşı şeride geçip, karşı yönden gelen Oğuz Yavuz Ölmez'in kullandığı 06 AD 5588 plakalı otomobil ile çarpıştı.
PARAMPARÇA OLDU, BARİYERLERİN ÜZERİNE ÇIKTI
Feci kazada kadın sürücünün otomobili, parçalara ayrılarak anayol ile yan yol arasında bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Alev Zeynep Gürel, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.