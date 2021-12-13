Euro
16.2378
3.27%
Dolar
14.368
3.49%
Altın
823.09
3.42%
Borsa
2.081
2.25%
Bitcoin
710.892
0.85%
BTXN Coin
39.00
-4.85%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Samsun'da feci kaza: Otomobil paramparça oldu

    Yoldan çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada paramparça olan aracın kadın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 11:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da feci kaza: Otomobil paramparça oldu

    Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde Alev Zeynep Gürel idaresindeki 72 AZ 242 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Sürücü refüjden karşı şeride geçip, karşı yönden gelen Oğuz Yavuz Ölmez'in kullandığı 06 AD 5588 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    PARAMPARÇA OLDU, BARİYERLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

    Feci kazada kadın sürücünün otomobili, parçalara ayrılarak anayol ile yan yol arasında bulunan beton bariyerin üzerine çıktı.

    Samsun da feci kaza: Otomobil paramparça oldu #1

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan Alev Zeynep Gürel, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun da feci kaza: Otomobil paramparça oldu #2

    Samsun da feci kaza: Otomobil paramparça oldu #3

    Samsun da feci kaza: Otomobil paramparça oldu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir