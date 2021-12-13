Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da feci kaza: Otomobil paramparça oldu

Samsun'da feci kaza: Otomobil paramparça oldu

Yoldan çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada paramparça olan aracın kadın sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı.