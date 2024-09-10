İHA

Samsun'un Canik ilçesinde taşeron firmaya ait Hüseyin Çiloğlu idaresindeki sulama tankeri, Şehir Hastanesi yolu üzerinde rampa aşağı inerken sürücünün kontrolünden çıktı.

Sürüklenen su tankeri yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

ARACIN DİNGİLLERİ ETRAFA SAVRULDU

Kazada aracın dingilleri yerinden çıkarak bir evin bahçesine savruldu.

Dingilin biri incir ağacında asılı kalırken diğeri ise evin yanına düştü.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

sırasında bahçede kimsenin olmaması muhtemel facianın önüne geçmiş oldu.

Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü Hüseyin Çiloğlu ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör