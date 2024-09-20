DHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynettin Caddesi’nde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.
22 yaşındaki Abdülsamet O. ve 28 yaşındaki Murat B., bir binanın merdiven boşluğundaki 76 kilo ağırlığındaki 2 çuval fındığı çalıp, kaçtı.
SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Fındık sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüpheli Abdülsamet O.’yu yakalayıp, gözaltına aldı.
Emniyette 9 suç kaydı bulunan Murat B.’nin ise Tokat'ta başka bir suçtan gözaltına alındığı, ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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