- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da freni tutmayan servis tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı
Samsun'da freni tutmayan servis tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı
Canik ilçesinde freni boşalan okul servisi, kontrolden çıkarak taraya girdi. Ağaçlara vurarak duran servisteki 5 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 28.02.2022 - 17:10
- Güncelleme : 28.02.2022 - 17:18
Samsun'un Canik ilçesinde, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki 55 N 0012 plakalı okul servisinin, rampa aşağı inerken freni boşaldı.
Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp, karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi.
SERVİSTEKİ 5 ÖĞRENCİ YARALANDI
Kazada, meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci hastanelik oldu.
Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.