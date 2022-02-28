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    Samsun'da freni tutmayan servis tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı

    Canik ilçesinde freni boşalan okul servisi, kontrolden çıkarak taraya girdi. Ağaçlara vurarak duran servisteki 5 öğrenci ise hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 17:18
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    Samsun'da freni tutmayan servis tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı

    Samsun'un Canik ilçesinde, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki 55 N 0012 plakalı okul servisinin, rampa aşağı inerken freni boşaldı.

    Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp, karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi.

    SERVİSTEKİ 5 ÖĞRENCİ YARALANDI

    Kazada, meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci  hastanelik oldu.

    Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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