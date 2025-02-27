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İHA

Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde, sabah saatlerinde ilginç bir olay meydana geldi.

Kemal F. isimli bir şahıs, taksicilerin kendisini darbedip parasını gasbettiğini iddia ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

EVİ ATEŞE VERDİ

Kemal F.'nin evine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bunalıma giren Kemal F., evindeki eşyaları ateşe verdi.

TAKSİCİLERİN 22 MİLYON LİRA PARASINI GASBETTİĞİ İDDİASI

Eve giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Evden çıkartılan Kemal F., ambulansa götürülürken, 'taksicilerin 22 milyon lira parasını gasbettiğini', engelli olduğunu ileri sürdü.

HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

Ambulans içinde ilk müdahalesi yapılan Kemal F., hastaneye gitmek istemeyince polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.