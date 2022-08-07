Samsun'da genç kız evinin önünde ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Kader Keskin, oturduğu binanın önündeki kaldırımda ölü bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşuları, Kader Keskin'i evinin önündeki kaldırımda kanlar içerisinde buldu.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Keskin'i hayatını kaybettiğini belirledi. Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnceleme başlatan polis ekipleri, Kader Keskin'in oturduğu binanın 4'üncü katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Ölüm paylaşımı dikkat çekti

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Keskin'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti.

DHA'nın haberine göre; Keskin'in "Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say" mesajı yazdığı görüldü.





