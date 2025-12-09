Abone ol: Google News

Samsun'da girdiği evden altın ve döviz çaldı: Tutuklandı

İlkadım ilçesinde bir kadın, kilitlenmeyen kapısını aparatla açarak girdiği evdeki altın ve paraları çaldı. 13 çeyrek altın ve 110 euro parayla kayıplara karışan kadını polis yakaladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 09:14
  • Samsun'da Çiğdem E., kilitlenmeyen bir evin kapısını aparatla açarak altın ve döviz çaldı.
  • Polis, güvenlik kameraları sayesinde kimliğini belirlediği kadını yakaladı ve gözaltına aldı.
  • Çiğdem E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı bulunan 33 yaşındaki Çiğdem E., İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kilitlenmeyen evin dış kapısını aparatla açarak içeri girdi.

Evdeki 13 çeyrek altın ile 110 euro parayı çalan kadın kayıplara karıştı.

KADIN HIRSIZIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polise yapılan şikayet sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği Çiğdem E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Şüpheli, bugün sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

3. Sayfa Haberleri