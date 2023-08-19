Samsun'da hafif ticari araç yol kenarındaki otomobile çarptı: 8 yaralı

DHA
Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Irmaksırtı mevkisindeki Samsun- Ordu karayolunda Hayati Durdu idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Hayati Durdu yanında bulunan Burcu Durdu, Cemile Yiğit Rüzgar Utku Durdu, Egemen Durdu ve Hira Durdu ile park halindeki araçta bulunan Murat Al Müberra Al yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polisi ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir kişinin durumu ağır
Durumu ağır olan Hira Durdu ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.