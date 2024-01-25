Samsun'da hafriyat kamyonu ile otomobil birbirine girdi

İHA
Samsun'da korkunç bir kaza yaşandı.
Bafra ilçesinde, iki araç birbirine girdi.
Kamyon ve otomobil çarpıştı
Tayfun Yakan’ın kullandığı hafriyat kamyonu ile Özkan Çalik idaresindeki otomobil Molla Osman Sokak Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaralı otomobil sürücüne ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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