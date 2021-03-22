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    Samsun'da halatı kopan vinç kolu can aldı

    Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 22.03.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 11:25
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    Samsun'da halatı kopan vinç kolu can aldı

    Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde sünger üretimi yapan bir iş yerinde çalışan 41 yaşındaki Mustafa Çamaş'ın üzerine, halatı kopan vinç kolu düştü.

    İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    112 Acil Servis ekipleri, Çamaş'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da halatı kopan vinç kolu can aldı #1

    Samsun da halatı kopan vinç kolu can aldı #2

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