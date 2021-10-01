Euro
10.2861
-0.2%
Dolar
8.8615
-0.3%
Altın
502.41
0.13%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
415.816
8.97%
EXEN Coin
20.15
3.17%
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Samsun’da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde hamile eşini darp ettiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 18:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.M isimli kişi, hamile olan 2 çocuk annesi eşi N.M.'yi darbetti.

    Olay sonrası A.M., şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

    Samsun’da hamile eşini darp eden koca tutuklandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir