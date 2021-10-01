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- Samsun’da hamile eşini darp eden koca tutuklandı
Samsun’da hamile eşini darp eden koca tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hamile eşini darp ettiği iddia edilen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
- 01.10.2021 - 18:21
Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.M isimli kişi, hamile olan 2 çocuk annesi eşi N.M.'yi darbetti.
Olay sonrası A.M., şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.