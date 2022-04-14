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    Samsun'da hapis cezalı hükümlü çatıda yakalandı

    Farklı suçlardan hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Doğan Ateş, emniyet ekiplerince düzenlenen baskınla bir evin çatısında yakalanarak emniyete götürüldü.
    • 14.04.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:46
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    Samsun'da hapis cezalı hükümlü çatıda yakalandı

    Samsun'da çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan Doğan Ateş'in iftar için Tekkeköy ilçesinde bir eve gideceği bilgisi üzerine emniyet ekileri harekete geçti.

    Adres çevresinde önlem alan ekipler, Ateş'i binaya girerken gördü.

    Çatıda yakalandı

    Bir süre sonra ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisi fark edince çatıya çıkıp saklanmaya çalışan Ateş, yakalandı.

    36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezalıyla aranıyordu

    Farklı suçlardan hakkında toplam 36 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası bulunan Ateş, emniyete götürüldü.

    Samsun da hapis cezalı hükümlü çatıda yakalandı #1

    Samsun da hapis cezalı hükümlü çatıda yakalandı #2


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