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    Samsun'da hapis cezası bulunan kadın yakalandı

    Kredi kartı yüzünden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 16:32
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    Samsun'da hapis cezası bulunan kadın yakalandı

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli kadını yakalamak için harekete geçti.

    Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen A.A., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Samsun Adliyesi'ne sevk edilen kadın, işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun K Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

    Samsun da hapis cezası bulunan kadın yakalandı #1

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