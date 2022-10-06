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    Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi

    Silahlı kavgada yaralanan şahsı tedavi eden doktor, hasta yakınının hakaret ve saldırısına uğradı.
    • 06.10.2022 - 07:14
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    Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi

    Samsun’un Terme ilçesi Fenk Mahallesi’nde, B.O. ile E.İ. arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. B.O. yanında bulunan silahı çıkartarak ateş açtı. Olay yerinden kaçmak isterken bacağından vurularak yaralanan E.İ., Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hasta yakınından doktora darp girişimi

    İHA'nın aktardıpğına göre; hasta yakını, resüsitasyon odasında yaralıyı tedavi eden acil doktoruna bir anda hakaret etmeye başlayarak darp girişiminde bulundu. Hasta yakını, polis ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilerek hastane dışına çıkartıldı. Doktorun şikâyetçi olduğu hasta yakını, polis tarafından gözaltına alındı.

    Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi #1

    Öte yandan Terme Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan E.İ., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, silahlı yaralama şüphelisi B.O. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi #2

    Samsun’da hasta yakınından doktora darp girişimi #3


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