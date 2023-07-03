Samsun'da havaya ateş açana tepki gösterdi, dövülünce öldürdü
İHA

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü havaya silahla ateş açtığı iddia edilen Murat Gökay (53), kendisine tepki gösteren Yaşar Işıtan (35) ile tartıştı.

Bu tartışmanın ardından Gökay, dün akşam yanına T.G. ile K.Y.'yi alarak Işıtan'ın dükkanına gitti.

Havaya açılan ateşe tepki gösterdi: Öldürüldü

Burada darbedilen Işıtan, masadaki bıçağı alarak Gökay'ı karnından bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan Gökay, kurtarılamadı.

Samsun'da havaya ateş açana tepki gösterdi, dövülünce öldürdü

Tutuklandı

Polis, Işıtan ile T.G. ile K.Y.'yi gözaltına aldı.

İşlemleri sonrası T.G. ve K.Y. serbest bırakıldı, Yaşar Işıtan ise tutuklandı.

Samsun'da havaya ateş açana tepki gösterdi, dövülünce öldürdü