Samsun'da havaya ateş açana tepki gösterdi, dövülünce öldürdü

İHA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü havaya silahla ateş açtığı iddia edilen Murat Gökay (53), kendisine tepki gösteren Yaşar Işıtan (35) ile tartıştı.
Bu tartışmanın ardından Gökay, dün akşam yanına T.G. ile K.Y.'yi alarak Işıtan'ın dükkanına gitti.
Havaya açılan ateşe tepki gösterdi: Öldürüldü
Burada darbedilen Işıtan, masadaki bıçağı alarak Gökay'ı karnından bıçakladı.
Hastaneye kaldırılan Gökay, kurtarılamadı.
Tutuklandı
Polis, Işıtan ile T.G. ile K.Y.'yi gözaltına aldı.
İşlemleri sonrası T.G. ve K.Y. serbest bırakıldı, Yaşar Işıtan ise tutuklandı.