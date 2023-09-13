Samsun'da havaya ateş açıp bu anları paylaşan 12 kişi yakalandı Havaya ateş açılan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonucunda ekipler harekete geçti. Ekipler belirlenen adrese yapılan baskınla 12 kişiyi karakola götürdü.

DHA

Yurt genelinde siber suçlarla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ve sosyal medya üzerinde yaptıkları takip neticesinde; havaya açıp, görüntülerini paylaşan 12 kişiyi tespit etti.

12 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine polis, belirlenen adreslere baskın yapıp, 12 şüpheliyi yakalandı.

Şüpheliler polis merkezine götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)