Samsun'da heyelana kapılan 2 kişi son anda kurtuldu İlkadım'daki heyelanda sel sularına kapılan 2 kişinin o anları kameralara yansıdı.

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İHA

Samsun gece saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkisi altına girdi.

İlkadım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Kuvvetli sağanak bazı yerlerde heyelan yaşanmasına sebep oldu.

Akan sulara kapıldılar

Özellik Baruthane Mahallesi'nde yaşanan olayda yoğun yağışla birlikte yüksek bir kesimde aşağıya doğru akan sular araçları ve vatandaşları beraberinde götürdü.

İlkadım ilçesi Ihlamur Bulvar üzerinde yaşanan heyelanda cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi heyelana yakalandı.

2 kişi kurtuldu

Metrelerce sürüklenen kişi son anda yaralı olarak kurtarıldı. Yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan motosikleti ile seyir halinde olan bir kişiyi ise sel suları beraberinde götürdü.