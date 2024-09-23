Samsun'da hırsızlıktan aranan şahıs tezgahın altında yakalandı 9 yıl 7 ay hapis cezası olan şahıs saklandığı mutfak tezgahı altında yakayı ele verdi.

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İHA

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.P.'nin (28) yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şahsın İlkadım'da bir evde saklandığını tespit etti.

TEZGAHIN ALTINDA YAKALANDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında T.P., mutfaktaki tezgahın altına üzerine örtü örterek saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.P., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)