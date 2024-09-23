İHA
Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlık suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.P.'nin (28) yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şahsın İlkadım'da bir evde saklandığını tespit etti.
TEZGAHIN ALTINDA YAKALANDI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sırasında T.P., mutfaktaki tezgahın altına üzerine örtü örterek saklanmış halde yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan T.P., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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