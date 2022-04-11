Samsun'da husumetli olduğu yeğenini silahla vurdu

Bir kahvehanede çalışan Selahattin Koca, husumetli olduğu yeğeni Sebahattin Koca'yı silahla 8 el ateş ederek öldürdü.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Azay Mahallesi’nde 53 yaşındaki Sebahattin Koca, çalıştığı kahvehanede ortak olan amcası Selahattin Koca’yı (65) bir süre önce ortaklıktan çıkarttı ve kendi çalıştırmaya başladı.

8 el ateş ederek öldürdü

Anlaşmazlıktan dolayı aralarında husumet oluştu. Bu akşam ise kahvehaneye gelen Selahattin Koca, kahvehane işletmecisi abisinin oğlu yeğeni Sebahattin Koca’ya silahla 8 el ateş etti.

İHA'nın haberine göre; kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sebahattin Koca olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeğenini öldürüp, kaçtı

Jandarma ekipleri olay sonrası kaçan Selahattin Kocayı yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.











