Samsun'da husumetlisi olan 3 kişiyi yaraladı

Samsun'da husumetlisi olan 3 kişiyi yaraladı

23 yaşındaki şahıs, yolda tartıştığı baba ve oğula tüfekle saldırdığı sırada araya girmeye çalışan 56 yaşındaki kadın da yaralandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde 23 yaşındaki Sebahattin Ş., husumetli olduğu 20 yaşındaki E.K. ve babası S.K. ile tartıştı, ardından tüfekle ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalar, baba ve oğlu ile tartışmayı ayırmak isteyen H.G.’ye isabet etti.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Cinayet Bürosu ekiplerince Sebahattin Ş.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.





















