Para meselesi nedeniyle husumetli olduğu kişiyi tüfekle yaralayan şahıs, balkona çıkıp gazetecilere açıklama yaptıktan sonra gözaltına alındı.

Saat 08.00 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Recep M., para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi hırdavat dükkanında tüfekle vurdu.

C.K., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

CEZAEVİNE GİRME İHTİMALİNE KARŞI HAZIRLADIĞI KIYAFET POŞETİYLE TESLİM OLDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Recep M.’nin bölgeye yakın olan evine gitti. Burada polisleri gören Recep M., suç aleti tüfekle evinin balkonuna çıkarak, gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, "Vurmaya gitmedim yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler. Ölümü hak etti ama ben yine de onu öldürmedim." diyen Recep M., cezaevine gitme ihtimaline karşı hazırladığı kıyafet poşeti ve elindeki tüfekle birlikte ekiplere teslim oldu.

Samsun'da husumetlisini yaraladı: Balkonda konuşma yapıp teslim oldu VİDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Recep M. emniyete götürülürken, olayla ilgili Cinayet Bürosu ekipleri soruşturma başlattı.

















